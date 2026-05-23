Nel Nord della Puglia, sono stati registrati 14 furti ai bancomat dal mese di gennaio, con episodi che spesso si verificano in rapida successione e coinvolgono anche lunghe attese per ritirare la pensione. Una donna ha riferito di dover prendere la corriera per un servizio di pagamento, impiegando circa venti minuti di viaggio e affrontando rischi e disagi legati alla frequenza di questi episodi.

“Alla mia età devo prendere la corriera per andare a San Marco La Catola anche solo per riscuotere la pensione. Parto la mattina presto, faccio venti minuti di curve e poi devo aspettare il ritorno”. Giuseppe Recchia, quasi 90enne per tutti nonno Giuseppe, stringe il cappello tra le mani mentre osserva la porta chiusa dell’ ufficio postale di Celenza Valfortore. Dietro il vetro impolverato il tempo sembra essersi fermato alla notte del 22 aprile scorso, quando un assalto dinamitardo ha devastato il Postamat del paese. È stato il colpo numero 14, tra tentati e portati a termine, che le bande di criminali hanno messo a segno nel Foggiano nel giro di pochi mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Venti minuti di curve per ritirare la pensione”: il Nord della Puglia ostaggio degli assalti ai bancomat. Da gennaio 14 colpi

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