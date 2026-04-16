Assalti ai bancomat con la ' marmotta' blitz dei carabinieri a Vercelli | colpi anche in provincia di Bari

I carabinieri di Vercelli hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di 11 persone legate a un gruppo criminale specializzato in assalti ai bancomat usando una tecnica chiamata “marmotta”. Tra i colpi contestati al gruppo c’è anche un furto avvenuto in provincia di Bari. L’indagine ha coinvolto diverse regioni e ha portato a perquisizioni e misure cautelari nei confronti degli indagati.

C’è anche un colpo messo a segno in provincia di Bari tra quelli contestati al gruppo criminale colpito dall’operazione dei carabinieri di Vercelli, che ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 11 persone.L’indagine, coordinata dalla Procura piemontese, riguarda un sodalizio.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Assalti ai bancomat (con “marmotta” ed esplosivo) e altri reati a Vercelli e Torino: 11 misure cautelariMercoledì 15 aprile i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Vercelli su disposizione della Procura della Repubblica di Vercelli hanno dato... Sant’Angelo Lodigiano, assalti ai bancomat con l’esplosivo: maxi blitz dei carabinieri e 5 arrestiSant’Angelo Lodigiano (Lodi), 9 febbraio 2026 – Maxi blitz dei carabinieri all'alba, cinque arresti per assalti ai bancomat con esplosivo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Assalti ai bancomat, la mala di Capitanata esporta la 'marmotta' in Piemonte: 11 misure cautelari; Assalti ai bancomat (con marmotta ed esplosivo) e altri reati a Vercelli e Torino: 11 misure cautelari; Dalla Puglia al Piemonte per gli assalti ai bancomat; Tgcom24: Vercelli, smantellata banda specializzata in assalti ai bancomat con esplosivo Video. BANCOMAT ESPLOSI - Presa la banda dei colpi a Favria, Strambino, Lessolo e Mazzè: 11 arrestiNel corso delle perquisizioni eseguite dai militari, sono stati sequestrati circa 20 chilogrammi di polvere da sparo, materiale che sarà ora sottoposto ad accertamenti tecnici ... quotidianocanavese.it Assalti ai bancomat (con marmotta ed esplosivo) e altri reati a Vercelli e Torino: 11 misure cautelariIl gruppo adottava sofisticate misure per eludere le investigazioni. Targhe clonate, 20 kg circa di polvere da sparo e covi nel Torinese ... torinotoday.it Dalla Puglia al Piemonte per gli assalti ai bancomat: sette arresti tra Nord Italia e Foggia - facebook.com facebook Assalti agli orafi. Più telecamere, impianti di sicurezza e controlli, la strategia della prefettura x.com