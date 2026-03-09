Puglia in allarme | 11 assalti ai bancomat a Foggia Anci chiede aiuto

In Puglia, a Foggia, sono stati segnalati undici assalti a bancomat negli ultimi giorni, suscitando preoccupazione tra residenti e autorità locali. La situazione ha portato l’Anci a chiedere interventi immediati per garantire la sicurezza. Finora, nessuno è stato arrestato, e le autorità stanno indagando sugli episodi che si sono verificati nel territorio.

La Puglia si trova al centro di una crisi di sicurezza che sta scuotendo l'intero territorio regionale, con un numero crescente di aggressioni contro gli sportelli automatici. L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha inviato un appello urgente al Ministero dell'Interno per richiedere misure straordinarie di contrasto immediato. Il fenomeno ha raggiunto livelli emergenziali, colpendo in modo particolare la provincia di Foggia dove si sono registrati 11 attacchi tra tentati e consumati dall'inizio dell'anno. La richiesta è chiara: serve un intervento rapido del Ministro per coordinare le forze dell'ordine e ripristinare il senso di sicurezza nei centri abitati.