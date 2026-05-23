Venjulia verso la Serie B | la sfida decisiva a Montebelluna
La Venjulia si gioca la promozione in Serie B in una partita decisiva a Montebelluna, con un recupero di 15 punti da completare. La squadra triestina ha l’obiettivo di superare questa sfida per ottenere la promozione. Nel rugby, il modello triestino si distingue dal basket, con approcci e strategie diverse. La partita rappresenta un momento cruciale per il percorso della squadra verso la promozione.
? Domande chiave Come può la Venjulia trasformare il recupero di 15 punti in promozione?. Perché il rugby triestino si contrappone così nettamente al modello del basket?. Chi sosterrà la squadra domani nella trasferta decisiva a Montebelluna?. Cosa significa davvero vincere senza i grandi capitali o i brand internazionali?.? In Breve Rimonta della Venjulia dopo lo svantaggio di 22-7 contro il Silea domenica scorsa.. Sfida decisiva domani alle 15:30 presso il Campo Villa Pullin Vincenzo Colognese.. Partita si giocherà in via Castellana 111 a Montebelluna per la promozione.. Maurizio Boz rappresenta la leadership umana del club triestino durante il terzo tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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