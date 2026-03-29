Oggi, domenica 29 marzo 2026, alle ore 15:34, si disputa una partita di Serie D tra Lentigione e Piacenza. La sfida si gioca sul campo dei padroni di casa, con entrambe le squadre che cercano punti importanti in vista del campionato. La partita è uno scontro diretto tra le due formazioni.

La Serie D ospita oggi, domenica 29 marzo 2026 alle ore 15:34, uno scontro diretto tra Lentigione e Piacenza sul campo di casa dei padroni. Si tratta della 29^ giornata di campionato, dove due formazioni si fronteggiano con ambizioni diverse ma con un comune obiettivo immediato: evitare il pareggio o conquistare la vittoria in una partita che potrebbe influenzare le sorti finali della regular season. Il risultato attuale è fermo sullo 0-0, segnando l’inizio di una sfida tesa dove ogni azione conta. I biancorossi del Piacenza arrivano a questa trasferta dopo aver collezionato tre vittorie consecutive, un filotto positivo che però non ha ancora tradito in punti utili per colmare il distacco dalla capolista Desenzano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lentigione-Piacenza: sfida decisiva per la Serie D

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