Veneto legge per i caregiver | 1 milione assiste i fragili

In Veneto, un milione di euro sono stati destinati ai caregiver che assistono persone fragili. I fondi saranno distribuiti alle famiglie attraverso contributi diretti e programmi di formazione. Le risorse serviranno anche per creare nuovi percorsi di supporto e assistenza. Le modalità di assegnazione e i criteri di accesso saranno definiti nelle prossime settimane. Restano ancora da chiarire i dettagli su come verranno implementate le iniziative e chi potrà beneficiarne immediatamente.

? Punti chiave Come verranno distribuiti concretamente i fondi stanziati per le famiglie?. Chi beneficerà direttamente dei nuovi percorsi di formazione e supporto?. Perché quasi la metà dei caregiver veneti sta perdendo la salute?. Come cambierà il welfare regionale con questo nuovo riconoscimento ufficiale?.? In Breve Accordo bipartisan firmato il 22 maggio 2026 tra Alberto Stefani e Giovanni Manildo.. Circa 600 mila caregiver operano in Veneto secondo i dati CISL e Istat.. Quasi il 50% degli assistenti registra peggioramenti alla salute fisica e mentale.. La legge mira a prevenire il collasso del sistema sanitario regionale.. A Palazzo Ferro Fini, il 22 maggio 2026, maggioranza e opposizione hanno firmato un accordo bipartisan per la legge n. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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