Comunicato Stampa | CRV - Caregiver Consiglio Veneto | maggioranza e minoranza insieme per una legge regionale

Ogni giorno, in molte famiglie del Veneto, persone si dedicano con impegno a prendersi cura di parenti fragili o non autosufficienti. Questa realtà, spesso vissuta in silenzio, coinvolge figli, genitori, coniugi e altri familiari affetti da malattie o disabilità. Recentemente, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una proposta di legge regionale che coinvolge sia maggioranza che minoranza, segnando un passo importante per il riconoscimento e il supporto a queste figure di cura.

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