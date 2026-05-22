Comunicato Stampa | CRV - Caregiver Consiglio Veneto | maggioranza e minoranza insieme per una legge regionale
Ogni giorno, in molte famiglie del Veneto, persone si dedicano con impegno a prendersi cura di parenti fragili o non autosufficienti. Questa realtà, spesso vissuta in silenzio, coinvolge figli, genitori, coniugi e altri familiari affetti da malattie o disabilità. Recentemente, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una proposta di legge regionale che coinvolge sia maggioranza che minoranza, segnando un passo importante per il riconoscimento e il supporto a queste figure di cura.
ARV 22 5 26 - C'è un'Italia, e c'è un Veneto, che ogni giorno si prende cura in silenzio di una persona cara: un figlio fragile, un genitore anziano, un coniuge non autosufficiente, un familiare colpito da malattia o disabilità. È a questo mondo spesso invisibile, fatto di assistenza quotidiana, responsabilità affettiva e fatica personale, che guarda il Progetto di legge regionale “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno del caregiver familiare quale persona che presta cura e assistenza alla persona cara”, presentato oggi nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini.La proposta normativa... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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