La ruota dei caregiver | dall' Ausl un percorso di supporto per chi assiste persone fragili
L'azienda sanitaria della Romagna ha aperto le iscrizioni per un nuovo percorso di supporto rivolto a chi si prende cura di persone fragili e non autosufficienti. Il programma si intitola “Emozioni e lavoro di cura: la ruota dei caregiver” ed è pensato per offrire un sostegno specifico a chi gestisce quotidianamente situazioni di assistenza. La partecipazione è aperta a coloro che desiderano confrontarsi e affrontare le sfide legate al lavoro di cura. L'iniziativa mira a fornire strumenti e momenti di confronto tra i partecipanti.
L'azienda sanitaria della Romagna annuncia che sono aperte le iscrizioni per partecipare al percorso di supporto e sostegno per persone impegnate nell’assistenza di persone fragili e non autosufficienti “Emozioni e lavoro di cura: la ruota dei caregiver”. L’iniziativa è promossa dall’Ausl Romagna. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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