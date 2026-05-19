La ruota dei caregiver | dall' Ausl un percorso di supporto per chi assiste persone fragili

L'azienda sanitaria della Romagna ha aperto le iscrizioni per un nuovo percorso di supporto rivolto a chi si prende cura di persone fragili e non autosufficienti. Il programma si intitola “Emozioni e lavoro di cura: la ruota dei caregiver” ed è pensato per offrire un sostegno specifico a chi gestisce quotidianamente situazioni di assistenza. La partecipazione è aperta a coloro che desiderano confrontarsi e affrontare le sfide legate al lavoro di cura. L'iniziativa mira a fornire strumenti e momenti di confronto tra i partecipanti.

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