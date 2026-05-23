Veneto in una classe le maestre chiedono la certificazione per sette alunni su dieci Scoppia il caso e arrivano gli ispettori

In una scuola tra Venezia e Padova, gli insegnanti hanno segnalato alle famiglie sette bambini su dieci per presunte difficoltà di apprendimento o problemi comportamentali. La richiesta di certificazioni è stata fatta per la maggioranza degli alunni. La situazione ha portato all’intervento di ispettori, che stanno verificando le segnalazioni e le procedure adottate dalla scuola. Nessuna comunicazione ufficiale sulle conseguenze o sui risultati delle verifiche è stata ancora rilasciata.

In una scuola elementare tra le province di Venezia e Padova, ben sette bambini su dieci sarebbero stati segnalati dagli insegnanti alle famiglie per presunte difficoltà di apprendimento o problemi comportamentali. Le comunicazioni date ai genitori, riporta oggi il Corriere della Sera, parlavano di possibili disturbi come dislessia, discalculia, deficit cognitivi, Adhd o disturbo oppositivo provocatorio. Un numero di segnalazioni però anomalo, data la piccola classe, tanto che diverse famiglie hanno iniziato a sollevare dubbi. I genitori si rivolgono alla Usl ma il bimbo è negativo: ha apprendimento e competenze nella norma. Il caso ha iniziato a montare quando uno degli alunni sottoposti a valutazione specialistica ha ricevuto un esito completamente negativo rispetto ai sospetti avanzati dalla scuola. 🔗 Leggi su Open.online

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