Docenti sette genitori su dieci si fidano | il Rapporto Censis ribalta lo stereotipo dello scontro di classe E sul cellulare la maggioranza è favorevole al divieto a scuola

Secondo il Rapporto “Essere genitori oggi” del Censis, il 72,4% dei genitori afferma di avere fiducia negli insegnanti, smentendo l’idea di uno scontro tra classi. Inoltre, la maggioranza dei genitori si mostra favorevole a introdurre il divieto di utilizzo del cellulare a scuola. I dati rivelano una percezione positiva nei confronti del corpo docente e delle regole legate all’uso della tecnologia negli ambienti scolastici.

“Il 72,4% dei genitori dichiara di avere fiducia negli insegnanti”. Lo certifica il Rapporto “Essere genitori oggi. Valori e significati della genitorialità nella società italiana”, realizzato dal Censis e presentato a Roma. Solo un genitore su quattro, invece, ritiene che i professori tendano “troppo spesso” a scaricare sui padri e sulle madri le responsabilità dei. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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