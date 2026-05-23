Vendono gasolio a prezzo stracciato in un cortile di Besnate guadagno da oltre 270mila euro | tre indagati

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In un cortile di Besnate, tre persone sono state denunciate per aver venduto gasolio a prezzi molto bassi. Secondo le indagini, nel corso di circa un anno sono stati venduti circa 18 mila litri di carburante agricolo, con un ricavo superiore a 270 mila euro. L’attività sarebbe avvenuta senza autorizzazioni e in modo illecito, coinvolgendo il traffico di carburante. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

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Il presunto traffico illegale di carburante si sarebbe tenuto in un cortile di Besnate (Varese). In circa un anno, secondo gli investigatori, sarebbero stati venduti circa 18mila litri di carburante agricolo, per un valore complessivo superiore a 270 mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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