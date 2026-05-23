Vendono gasolio a prezzo stracciato in un cortile di Besnate guadagno da oltre 270mila euro | tre indagati

Notizia in breve

In un cortile di Besnate, tre persone sono state denunciate per aver venduto gasolio a prezzi molto bassi. Secondo le indagini, nel corso di circa un anno sono stati venduti circa 18 mila litri di carburante agricolo, con un ricavo superiore a 270 mila euro. L’attività sarebbe avvenuta senza autorizzazioni e in modo illecito, coinvolgendo il traffico di carburante. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per accertare eventuali ulteriori responsabilità.