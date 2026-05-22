Besnate il benzinaio abusivo di gasolio agricolo al lavoro nel cortile di casa | un business da 18mila litri e 270mila euro
A Besnate, un cortile di campagna ha attirato l’attenzione delle autorità a causa di frequenti passaggi di veicoli. Le forze di polizia hanno scoperto un’attività di vendita di gasolio agricolo in modo illecito, con un volume di circa 18.000 litri e un giro d’affari di circa 270.000 euro. Durante i controlli, sono state trovate apparecchiature e materiali riconducibili all’attività non autorizzata. La vicenda riguarda un uomo che gestiva l’operazione senza le necessarie licenze.
Besnate (Varese), 22 maggio 2026 – Un continuo via vai di auto in un tranquillo cortile di Besnate aveva iniziato a insospettire i finanzieri. Macchine che entravano e uscivano a tutte le ore, soste brevi, movimenti apparentemente senza spiegazione. Dietro quel traffico insolito, però, si nascondeva un vero e proprio distributore abusivo di carburante agricolo. L’indagine della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Varese ha portato allo smantellamento di una rete illegale che vendeva gasolio agricolo a prezzi stracciati rispetto a quelli dei normali distributori. Tre le persone finite sotto indagine. Sequestrati circa duemila litri di carburante, poi donati alla Croce Rossa di Bresso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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