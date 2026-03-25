Carburanti prezzo di benzina e diesel in rialzo | gasolio oltre i 2 euro

I prezzi di benzina e diesel sono aumentati per il terzo giorno consecutivo, dopo un periodo di diminuzioni legate al taglio delle accise. Attualmente, il prezzo del gasolio ha superato i 2 euro al litro, mentre le quotazioni dei carburanti continuano a salire in diverse stazioni di servizio. Nessuna variazione è stata comunicata rispetto alle misure adottate nei giorni precedenti.

(Adnkronos) – Terzo giorno di rialzo per i prezzi dei carburanti, dopo la parentesi del taglio delle accise. Il gasolio torna sopra i due euro al litro, al livello di due settimane fa. Dopo lo scivolone di lunedì, ieri le quotazioni dei prodotti raffinati sono risultate in lieve calo, mentre il Brent è tornato subito. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Prezzi carburanti al rialzo, diesel anche oltre 2 euro al litro

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