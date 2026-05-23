Vela sfida tra gli AC40 a Cagliari | i team testano i nuovi equilibri

A Cagliari si sono svolti i test tra gli AC40, le barche utilizzate nelle competizioni di vela. I team hanno verificato i nuovi equilibri e le variazioni nelle strategie di gara. Sono stati introdotti i nuovi campioni per migliorare le prestazioni di Luna Rossa. La regata cambierà con l’eliminazione dei ciclisti a favore delle batterie, modificando così la gestione dell’imbarcazione. Le prove hanno coinvolto diversi team, che hanno sperimentato le nuove configurazioni e tecnologie.

? Punti chiave Chi sono i nuovi campioni scelti per potenziare Luna Rossa?. Come cambierà la regata con l'eliminazione dei cyclors a favore delle batterie?. Perché il nuovo regolamento favorisce i detentori del titolo neozelandese?. Quali strategie useranno i team per colmare il divario tecnologico?.? In Breve Cinque team testano gli AC40 al Poetto prima della sfida a Napoli nel 2027.. Nuovo regolamento riduce i velisti da otto a cinque includendo obbligatoriamente donne.. Sostituzione dei cyclors con batterie elettriche per gestire l'energia delle imbarcazioni.. Luna Rossa punta su Peter Burling mentre Alinghi sceglie Sibello e Robertson.. Cinque team di vela si sfidano oggi a Cagliari con gli AC40 per le prime prove generali della America’s Cup, in attesa del grande appuntamento nel golfo di Napoli previsto per luglio 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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