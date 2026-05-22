America’s Cup | 5 catamarani AC40 pronti alla sfida a Cagliari

Da ameve.eu 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque imbarcazioni AC40 sono pronte a sfidare nel prossimo evento di America’s Cup a Cagliari. I team partecipanti si preparano a competere contro la squadra italiana Luna Rossa. Rispetto agli scafi AC75, le manovre con i catamarani AC40 risultano più rapide e più facili da gestire, grazie a differenze nella dimensione e nel design. Le imbarcazioni sono state sottoposte a test e regolazioni prima dell’inizio della regata, che si svolgerà nelle acque sarde.

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? Domande chiave Chi sono i team che sfideranno Luna Rossa a Cagliari?. Come cambiano le manovre con gli scafi AC40 rispetto agli AC75?. Perché il Team Australia e l'America non sono in Sardegna?. Dove si sposterà il circuito dopo la tappa sarda?.? In Breve Cinque catamarani AC40 con 4 velisti sfidano il vento sardo questo weekend.. Team Australia e USA restano esclusi dalla competizione di Cagliari per ingresso tardivo.. Prossima tappa del circuito programmata a Napoli dal 24 al 27 settembre.. Sfida finale con scafi AC75 prevista nel 2027 per la Louis Vuitton Cup.. Le regate preliminari della 38ª America’s Cup scattano oggi a Cagliari alle ore 15:00, segnando l’inizio ufficiale del percorso verso la sfida finale che si terrà a Napoli nel 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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