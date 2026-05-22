America’s Cup | 5 catamarani AC40 pronti alla sfida a Cagliari

Cinque imbarcazioni AC40 sono pronte a sfidare nel prossimo evento di America’s Cup a Cagliari. I team partecipanti si preparano a competere contro la squadra italiana Luna Rossa. Rispetto agli scafi AC75, le manovre con i catamarani AC40 risultano più rapide e più facili da gestire, grazie a differenze nella dimensione e nel design. Le imbarcazioni sono state sottoposte a test e regolazioni prima dell’inizio della regata, che si svolgerà nelle acque sarde.

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? Domande chiave Chi sono i team che sfideranno Luna Rossa a Cagliari?. Come cambiano le manovre con gli scafi AC40 rispetto agli AC75?. Perché il Team Australia e l'America non sono in Sardegna?. Dove si sposterà il circuito dopo la tappa sarda?.? In Breve Cinque catamarani AC40 con 4 velisti sfidano il vento sardo questo weekend.. Team Australia e USA restano esclusi dalla competizione di Cagliari per ingresso tardivo.. Prossima tappa del circuito programmata a Napoli dal 24 al 27 settembre.. Sfida finale con scafi AC75 prevista nel 2027 per la Louis Vuitton Cup.. Le regate preliminari della 38ª America’s Cup scattano oggi a Cagliari alle ore 15:00, segnando l’inizio ufficiale del percorso verso la sfida finale che si terrà a Napoli nel 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - America’s Cup: 5 catamarani AC40 pronti alla sfida a Cagliari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: America’s Cup Napoli, le pre-regate dei catamarani dal 24 al 27 settembre 2026 America’s Cup a Cagliari: Sirena spiega la sfida di Luna Rossa? Punti chiave Perché Luna Rossa ha scelto proprio la Sardegna come base operativa? Come influirà l'arrivo di Peter Burling sulle prestazioni del... America’s Cup Napoli, le pre-regate dei catamarani dal 24 al 27 settembre 2026L'America's Cup arriva a Napoli dal 24 al 27 settembre prossimi con le pre-regate che anticiperanno la competizione vera e propria che inizierà, invece, il 10 luglio 2027. Il campo di regata sarà il G ... fanpage.it America's Cup, l'inchino dei catamarani al museo distrutto della Città della ScienzaI catamarani di America's Cup sono giunti davanti a Citt della Scienza ed hanno eseguito la virata, l'inchino. In testa alla Coast Parade, che ha portato i team fino a Pozzuoli, c'era Team New Zealand ... ilmessaggero.it