Gli AC40 utilizzati a Cagliari sono imbarcazioni progettate come versioni one-design, nate nel 2023 e più piccole rispetto agli AC75 che saranno impiegati a Napoli. Mentre gli AC75 sono più grandi e complessi, gli AC40 sono stati sviluppati per essere più accessibili e più facili da manovrare. La differenza principale tra i due modelli riguarda le dimensioni e la complessità delle strutture, con gli AC75 che rappresentano la categoria superiore nella competizione.

La vela ha una miriade di classi (troppe, a dire il vero) che si basano su barche molto diverse tra loro ma riconducibili a tre mega-categorie: quella monotipo dove si corre in tempo reale su scafi perfettamente uguali; quella dove vengono fissati dei parametri ma che consentono di ‘giocare’ progettualmente restando nell’ambito degli stessi; quella dove l’unico canone da rispettare è la sicurezza - come per tutte le barche, sia chiaro - ma tutto il resto è consentito. Nell’ultimo caso, l’esempio perfetto è la gigantesca Ferrari Hypersail, destinata a tentare i record oceanici. Gli AC40 protagonisti della Preliminary Regatta in Sardegna e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - America's Cup, le differenze tra gli AC40 impiegati a Cagliari e gli AC75 che vedremo a Napoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

America’s Cup: 5 catamarani AC40 pronti alla sfida a Cagliari? Domande chiave Chi sono i team che sfideranno Luna Rossa a Cagliari? Come cambiano le manovre con gli scafi AC40 rispetto agli AC75? Perché il Team...

Leggi anche: America's Cup, che show a Napoli: tornano gli Usa

America's Cup: i giovani di Luna Rossa ci sanno fare con i preliminariLa Sardegna accende la Louis Vuitton 38ª America’s Cup Preliminary Regatta e lo fa con una giornata da ricordare. A Cagliari il vento tra i 16 e i 21 nodi, il mare formato e un Golfo degli Angeli in v ... italiavela.it

America's Cup a Cagliari, al via le regate preliminari: date e orariÈ tutto pronto a Cagliari per le prime regate preliminari dell'America's Cup, il torneo di vela più importante al mondo. In programma fino a domenica 24 maggio, le regate andranno in scena nel Golfo d ... tg24.sky.it

Gli americani vanno anche a un'area pubblica per eventi sportivi come in Germania? reddit