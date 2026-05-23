America' s Cup le differenze tra gli AC40 impiegati a Cagliari e gli AC75 che vedremo a Napoli

Da gazzetta.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli AC40 utilizzati a Cagliari sono imbarcazioni progettate come versioni one-design, nate nel 2023 e più piccole rispetto agli AC75 che saranno impiegati a Napoli. Mentre gli AC75 sono più grandi e complessi, gli AC40 sono stati sviluppati per essere più accessibili e più facili da manovrare. La differenza principale tra i due modelli riguarda le dimensioni e la complessità delle strutture, con gli AC75 che rappresentano la categoria superiore nella competizione.

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La vela ha una miriade di classi (troppe, a dire il vero) che si basano su barche molto diverse tra loro ma riconducibili a tre mega-categorie: quella monotipo dove si corre in tempo reale su scafi perfettamente uguali; quella dove vengono fissati dei parametri ma che consentono di ‘giocare’ progettualmente restando nell’ambito degli stessi; quella dove l’unico canone da rispettare è la sicurezza - come per tutte le barche, sia chiaro - ma tutto il resto è consentito. Nell’ultimo caso, l’esempio perfetto è la gigantesca Ferrari Hypersail, destinata a tentare i record oceanici. Gli AC40 protagonisti della Preliminary Regatta in Sardegna e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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