Vela Federico Alan Pilloni già in semifinale agli Europei iQFoil! Maggetti ultima qualificata alla Medal Series

Durante la quinta giornata dei Campionati Europei Open 2026 di iQFoil, che si sta svolgendo a Portimao, si sono registrati risultati significativi per l’Italia. Federico Alan Pilloni ha raggiunto la semifinale nella categoria Vela, mentre Maggetti si è piazzata all’ultimo posto nella Medal Series. La competizione, che si svolge nelle acque portoghesi dell’Oceano Atlantico, ha visto la conclusione delle gare di questa fase con un bilancio complessivamente misto per gli atleti italiani.

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Si è appena conclusa con un bilancio agrodolce per l’Italia la quinta e penultima giornata dei Campionati Europei Open 2026 di iQFoil, in corso di svolgimento nelle acque portoghesi dell’Oceano Atlantico in quel di Portimao. Sono tre gli azzurri ad aver staccato il pass per la Medal Series, in attesa dell’esito di alcune proteste: Federico Alan Pilloni e Leonardo Tomasini al maschile, Marta Maggetti al femminile. Partiamo dalla campionessa olimpica di Parigi 2024 e fresca vincitrice della Semaine Olympique Française, che non ha brillato nei tre Slalom odierni della flotta Gold centrando però l’obiettivo di chiudere la fase di qualificazione nella top10 e accedendo così alla Medal Series di domani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, Federico Alan Pilloni già in semifinale agli Europei iQFoil! Maggetti ultima qualificata alla Medal Series ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vela, Pilloni e Renna ancora in lotta agli Europei IQFoil. Leggera risalita per MaggettiVa in archivio la quarta giornata di competizioni sulle acque di Portimao, località portoghese che ospita questa settimana i Campionati Europei 2026... Vela: Italia in scia nella seconda giornata agli Europei IQFoil, bene Di Tomassi, Renna e MaggettiSi conclude una seconda giornata di competizioni oltremodo positiva per i colori azzurri sulle acque di Portimao, località del Portogallo che sta... Young Azzurra, Federico Pilloni è Campione del Mondo Youth iQFOiLPorto Cervo, 20 luglio 2024. Federico Pilloni, atleta del progetto Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda, vince lo Youth Sailing World Championship, il Campionato Mondiale di Vela Giovanile di ... nauticareport.it Federico Pilloni, Lorenzo Sirena e Alice Dessy campioni del mondo di velaCagliari Federico Alan Pilloni (Yacht Club Costa Smeralda) e Lorenzo Sirena-Alice Dessy (Yacht Club Cagliari) hanno vinto il titolo iridato ai campionati giovanili di vela, che dopo cinque giorni si ... lanuovasardegna.it