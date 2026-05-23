Vede la Polizia e getta un pacchetto di fazzoletti pieno di droga | scattano le manette

Due agenti in borghese, mentre passeggiavano nel centro storico di Faenza, hanno notato una persona che ha gettato un pacchetto di fazzletti in strada appena vista la polizia. Quando si sono avvicinati, hanno recuperato il pacchetto e hanno trovato all’interno sostanze stupefacenti. La persona è stata immediatamente fermata e arrestata.

Erano liberi dal servizio e stavano passeggiando in centro storico a Faenza, ma la loro attenzione è stata attirata da una situazione particolare. Due agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza hanno notato un'auto avvicinarsi a un altro veicolo: dal finestrino è scattato un rapido scambio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Marza scappa dalla polizia a piedi | Inseguimento assurdo

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