Vede la polizia e getta la droga | trovato con 72 grammi di hashish

Durante un controllo nella zona di Quarto Oggiaro, un uomo si è avvicinato a un’auto della polizia e, alla vista degli agenti, ha lanciato un involto nell’area verde vicino a via Nicola Fabrizi. Successivamente, è stato trovato in possesso di 72 grammi di hashish, che sono stati sequestrati dagli agenti. La persona è stata accompagnata in commissariato per ulteriori verifiche.

Appena ha visto una vettura della polizia di stato si è diretto verso l’area verde vicino a via Nicola Fabrizi (Quarto Oggiaro) e ha gettato un involucro contenente qualcosa. Gli agenti lo hanno notato e si sono insospettiti.L'arresto Sono perciò intervenuti con una perquisizione: l’uomo, un.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Vede i poliziotti e getta (quasi tutta) la droga che aveva in tasca: arrestato 37enne trovato con hashish e ossicodoneAlla vista degli agenti ha provato a disfarsi della droga che aveva in tasca, lanciandola al di là della recinzione della stazione di Monza Sobborghi.

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