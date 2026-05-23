Vattela a prendere nel… Garlasco furia mi vista tra Bruzzone e Lovati | microfoni chiusi e caos

Durante una trasmissione televisiva, un confronto acceso tra i giornalisti Bruzzone e Lovati si è concluso con i microfoni spenti e un momento di caos. La discussione sul caso di Garlasco, ancora molto seguito dall’opinione pubblica, ha portato a tensioni tra i partecipanti. Non sono state riportate dichiarazioni ufficiali e l’episodio ha evidenziato l’intensità del dibattito mediatico attorno al processo.

Il caso di Delitto di Garlasco continua a dominare il dibattito televisivo italiano, trasformandosi ormai in un terreno di scontro acceso tra opinioni, ricostruzioni e tensioni personali. Nelle ultime ore, a riaccendere i riflettori è stata una puntata particolarmente turbolenta di Quarto Grado, il talk di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete Quattro, dove il confronto tra ospiti ha rapidamente superato i toni del dibattito civile. Al centro della scena, ancora una volta, Andrea Sempio e tutto ciò che ruota attorno alle nuove ipotesi investigative. Ma questa volta a prendersi la scena non sono stati tanto i dettagli dell’inchiesta, quanto il durissimo botta e risposta tra l’avvocato Massimo Lovati e la criminologa Roberta Bruzzone, protagonisti di un confronto che ha rapidamente degenerato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Caso Garlasco. I quattro che hanno incastrato Alberto. Lomicidio di Chiara Poggi.

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Sentirsi annoiato, quindi ho creato questo post di interazione (immagine correlata): Ryuji Paranga viene intervistato e dice alcune cose incredibilmente controverse (di più nel testo principale). Come reagisce il tuo OC? reddit