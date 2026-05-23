Garlasco è scontro furioso tra Bruzzone e Lovati sui soldi della famiglia Sempio | Sono sconvolta

Da cinemaserietv.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Garlasco, si è verificato uno scontro acceso tra Bruzzone e Lovati riguardo ai soldi della famiglia Sempio. Bruzzone ha dichiarato di essere sconvolta, mentre Lovati ha risposto in modo diverso. La discussione si è concentrata sulle questioni finanziarie legate alla famiglia Sempio, coinvolgendo le due figure in un confronto molto acceso. La discussione ha attirato l’attenzione di molti media locali e nazionali.

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Il delitto di Garlasco è uno dei temi più discussi nelle trasmissioni televisive italiane dedicate alla cronaca; in particolare, nella puntata di Quarto Grado, trasmessa ieri sera, venerdì 22 maggio 2026, su Rete 4, a discuterne animatamente sono stati la criminologa Roberta Bruzzone e Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Bruzzone è ancora convinta della colpevolezza di Alberto Stasi oltre ogni ragionevole dubbio, ma non è su questo punto che i due sono scontrati, ma su una presunta mancata rendicontazione dei soldi che la famiglia di Sempio ha dato all’avvocato Lovati. Bruzzone, infatti, ha... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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