Garlasco è scontro furioso tra Bruzzone e Lovati sui soldi della famiglia Sempio | Sono sconvolta
A Garlasco, si è verificato uno scontro acceso tra Bruzzone e Lovati riguardo ai soldi della famiglia Sempio. Bruzzone ha dichiarato di essere sconvolta, mentre Lovati ha risposto in modo diverso. La discussione si è concentrata sulle questioni finanziarie legate alla famiglia Sempio, coinvolgendo le due figure in un confronto molto acceso. La discussione ha attirato l’attenzione di molti media locali e nazionali.
Il delitto di Garlasco è uno dei temi più discussi nelle trasmissioni televisive italiane dedicate alla cronaca; in particolare, nella puntata di Quarto Grado, trasmessa ieri sera, venerdì 22 maggio 2026, su Rete 4, a discuterne animatamente sono stati la criminologa Roberta Bruzzone e Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Bruzzone è ancora convinta della colpevolezza di Alberto Stasi oltre ogni ragionevole dubbio, ma non è su questo punto che i due sono scontrati, ma su una presunta mancata rendicontazione dei soldi che la famiglia di Sempio ha dato all’avvocato Lovati. Bruzzone, infatti, ha... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
SCONTRO CHOC A QUARTO GRADO: LOVATI ESAGERA CON LA BRUZZONE VATTELA A PRENDERE NEL.. NUZZI FURIOSO
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La procura di Pavia nell'inchiesta bis sul delitto di #Garlasco ha riscritto l'omicidio di #ChiaraPoggi. Secondo gli inquirenti dietro l'aggressione c'è solo Andrea #Sempio. Secondo l'accusa sarebbero 21 i punti che lo incriminerebbero. Si legge nell'articolo che t x.com
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