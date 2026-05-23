Vattela a prendere nel… Garlasco furia mai vista tra Bruzzone e Lovati | microfoni chiusi e caos

Notizia in breve

Durante una trasmissione televisiva, i commentatori hanno avuto un acceso scontro: uno ha detto “Vattela a prendere nel…”, mentre l’altro ha reagito con microfoni spenti e toni infuocati. La discussione si è accesa improvvisamente, coinvolgendo le loro opinioni sul caso di Garlasco. Le voci si sono sovrapposte, creando confusione e tensione tra gli ospiti. Nessuno dei due ha lasciato il confronto prima che il conduttore intervenisse per calmare gli animi.