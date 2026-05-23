A Ferrara sono stati predisposti 35 autobus per trasportare i 120.000 fan attesi al concerto di Vasco. Questi mezzi sono stati organizzati per gestire l’afflusso di pubblico e garantire collegamenti dai lidi al parco Bassani. Restano da verificare i dettagli operativi, come le rotte e gli orari, per assicurare il trasporto di tutti i partecipanti in modo efficiente.

? Domande chiave Come faranno 35 autobus a gestire 120mila fan contemporaneamente?. Quali collegamenti garantiranno il trasporto dai lidi al parco Bassani?. Chi coordinerà il movimento dei flussi tra i poli nord e sud?. Come funzionerà il sistema di telecamere per monitorare la zona rossa?.? In Breve 35 autobus coordinati da Tper collegheranno polo sud e polo nord della città.. Accordo con Visit Comacchio per navette dai 7 lidi verso il parco Bassani.. Servizio navette dai lidi previsto dalle 15:00 fino alle 3:00 del mattino.. 400 steward e 19 telecamere per monitorare la zona rossa e la Sala Gos.. Mimma La Valle prepara la flotta di autobus per il 5 e il 6 giugno a Ferrara, quando circa 120mila fan si raduneranno al parco urbano per i concerti di Vasco Rossi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vasco a Ferrara: 35 autobus pronti per i 120mila fan al parco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Viaggio nella zona rossa per Vasco Rossi a Ferrara: “In arrivo 120mila fan, è già successo con Bruce Springsteen”Ferrara, 19 maggio 2026 – Siamo al conto alla rovescia per il maxi evento, la città si prepara per l’arrivo di circa 120mila persone per le due date...

Una marea per Vasco: in 120mila al maxi concerto a Ferrara. Le corriere andranno a prendere i turisti ai lidiFerrara, 23 maggio 2026 – Portano i bambini a scuola; con le corriere varcano i confini; sono sempre loro a prendere a bordo gli alunni per...

Una marea per Vasco: in 120mila al maxi concerto a Ferrara. Le corriere andranno a prendere i turisti ai lidiSaranno 35 le navette a fare la spola in città, i mezzi di ‘La Valle’ arriveranno anche dal mare. Coordinamento di Tper, abbiamo detto sì con entusiasmo. Con noi tante imprese di trasporto ... ilrestodelcarlino.it

Concerto Vasco Rossi a Ferrara 5 e 6 giugno 2026: presentato il Piano ViabilitàPIANO PARCHEGGI: PREVISTI FINO A 13 MILA VEICOLI A SERATA. SUL CAMPO ATTIVATE 35 NAVETTE. ECCO TUTTI I CONSIGLI UTILI PER I CITTADINI E I TURISTI Ferrara, 22 maggio 2026 - Circa 120mila persone previs ... cronacacomune.it