Il ministro dello sport visiterà il campo sportivo di Vasanello, dove sono stati investiti 660mila euro per il rilancio dell’impianto. L’obiettivo è migliorare le strutture e sostenere le associazioni sportive locali. L’incontro con le rappresentanze del territorio si concentrerà sulle modalità di utilizzo e gestione del nuovo impianto. Non sono stati annunciati interventi o progetti specifici durante la visita.

? Punti chiave Chi incontrerà il ministro Andrea Abodi al campo di Vasanello?. Come cambierà la vita delle associazioni locali con questo nuovo impianto?. Perché il bando Sport e Periferie ha scelto proprio questo borgo?. Quali impatti avrà la nuova struttura sulla coesione sociale del quartiere?.? In Breve Incontro con il sindaco Igino Vestri e associazioni locali il 25 maggio alle 17:30. Ristrutturazione completa del campo Pieri-Filesi-Minella dopo trent'anni di inattività. Finanziamento tramite bando Sport e Periferie 2023 del Dipartimento Sport. Adeguamento strutture alle norme CONI per attività agonistiche e sociali nel borgo. Lunedì 25 maggio alle ore 17:30, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi raggiungerà Vasanello per un incontro con le associazioni locali presso il campo sportivo Pieri-Filesi-Minella. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vasanello, Abodi al campo sportivo: 660mila euro per il rilancio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Inaugurato il campo sportivo dedicato al "Picchio" Mario Bartolini. Presente il ministro Abodi

Al campo sportivo ritorna la luce. Intervento da 104mila euro per sostituire le vechie lampadeIl centro sportivo di via Serao si prepara a cambiare volto grazie a un intervento di riqualificazione dell’illuminazione che il Comune di Desio ha...