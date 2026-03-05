Inaugurato il campo sportivo dedicato al Picchio Mario Bartolini Presente il ministro Abodi

Oggi a Torgiano è stato ufficialmente aperto un nuovo campo sportivo dedicato a Mario Bartolini, conosciuto come

Il taglio del nastro nel comune di Torgiano oggi, giovedì 5 marzo. 190mila euro il costo degli interventi per la riqualificazione dell'impianto È stato inaugurato oggi, giovedì 5 marzo, il nuovo impianto sportivo di Torgiano intitolato a Mario Bartolini, detto "IlPicchio". Al taglio del nastro ha partecipato anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. “Una giornata che vale tanto per Torgiano - dichiara il sindaco Eridano Liberti -, un piccolo pezzo di un mosaico più grande. Una lunga storia, iniziata dal 2019, con un unico filo conduttore che ci porta al presente a inaugurare questo impianto sportivo, nel nome di Mario Bartolini “Il Picchio” che ha trasmesso la sua passione per lo sport e il rispetto per il prossimo, a partire dai più giovani, oggi alla presenza del Ministro Abodi, di cui siamo onorati. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Torgiano ha un nuovo impianto sportivo intitolato a Mario Bartolini. Abodi: «Punto di incontro per la comunità»E’ stato inaugurato il nuovo impianto sportivo di Torgiano intitolato a Mario Bartolini, detto Il Picchio, figura emblematica che ha lasciato un segno autentico in questo territorio. Un momento isti ... umbria24.it

Inaugurato il nuovo campo sportivoAlla cerimonia anche il ministro per lo sport Abodi. La nuova struttura è intitolata all'ex allenatore Mario Bartolini ... rainews.it

