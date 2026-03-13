Al campo sportivo ritorna la luce Intervento da 104mila euro per sostituire le vechie lampade

Al campo sportivo di via Serao a Desio si interviene con un investimento di 104mila euro per sostituire le vecchie lampade di illuminazione. L’amministrazione comunale ha deciso di avviare i lavori per migliorare la visibilità e la sicurezza dell’area sportiva, che ha subito mesi di criticità legate all’impianto di illuminazione. I lavori sono stati annunciati e saranno realizzati a breve.

Il centro sportivo di via Serao si prepara a cambiare volto grazie a un intervento di riqualificazione dell’illuminazione che il Comune di Desio ha deciso di avviare dopo mesi di difficoltà. La situazione era esplosa in Consiglio comunale con un’interrogazione di Fabio Sclapari (Fratelli d’Italia): già a inizio ottobre, all’avvio del campionato Csi Master, il campo centrale si presentava con la maggior parte dei fari guasti, tanto da rendere impossibile garantire una visibilità adeguata. In quell’occasione, la squadra avversaria aveva perfino chiesto il rinvio della partita. Secondo Sclapari, la società sportiva era stata informata di tempi di riparazione molto lunghi, addirittura oltre dicembre, con il rischio di compromettere buona parte della stagione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al campo sportivo ritorna la luce. Intervento da 104mila euro per sostituire le vechie lampade Articoli correlati Leggi anche: Borgo Molara, via alla sostituzione delle lampade: dopo anni torna la luce Leggi anche: Via Sambucia al buio da un anno: l'impianto è troppo vecchio, le lampade guaste non possono essere sostituite Aggiornamenti e contenuti dedicati a Al campo sportivo ritorna la luce... Temi più discussi: Al campo sportivo ritorna la luce. Intervento da 104mila euro per sostituire le vechie lampade; Nuova vita per il campo sportivo della Rotta; C'è di nuovo un campo da calcio all'interno del parco della Colletta; Impianto sportivo Maccanelli, inaugurato il nuovo campo da calcio a 11 in erba sintetica. Grandi lavori al campo sportivo, un restyling da 460 mila euroIl campo sportivo Fonte delle Donne, punto di riferimento per attività calcistiche e motorie del territorio, sarà interessato da un importante intervento di riqualificazione grazie a un investimento ... lanazione.it Nuovi spogliatoi al campo sportivo di PoppiArezzo, 18 agosto 2025 – Nuovi spogliatoi al campo sportivo di Poppi, un intervento da 300 mila euro a servizio di 500 piccoli atleti E' in corso presso lo stadio di Ponte a Poppi, un importante ... lanazione.it «È in questo contesto di crisi del sistema internazionale nel quale le minacce diventano sempre più spaventose e si moltiplicano gli interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale che dobbiamo collocare anche l'intervento americano - facebook.com facebook #Vieri, foto da un letto d'ospedale. Ma era un intervento programmato x.com