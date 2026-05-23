varese fashion week le voci di alauria e fiorentino

Notizia in breve

Durante la Varese Fashion Week, le interviste raccolte da Roberto Libero per GBT Magazine hanno messo in evidenza le prospettive e i progetti emergenti nei settori moda, spettacolo e musica. Le voci di Alauria e Fiorentino hanno condiviso i loro percorsi professionali e le idee future, offrendo uno sguardo diretto sulle tendenze e le novità in arrivo. L’evento ha quindi rappresentato un momento di confronto tra artisti e creativi in un contesto dedicato alla moda.