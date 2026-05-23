Varese Fashion Week le voci di Alauria e Fiorentino
Durante la Varese Fashion Week, le interviste raccolte da Roberto Libero per GBT Magazine hanno messo in evidenza le prospettive e i progetti emergenti nei settori moda, spettacolo e musica. Le voci di Alauria e Fiorentino hanno condiviso i loro percorsi professionali e le idee future, offrendo uno sguardo diretto sulle tendenze e le novità in arrivo. L’evento ha quindi rappresentato un momento di confronto tra artisti e creativi in un contesto dedicato alla moda.
Le interviste raccolte da Roberto Libero per GBT Magazine raccontano visioni, percorsi e nuovi progetti tra moda, spettacolo e musica.. L’intervista raccolta dall’inviato di GBT Magazine, Roberto Libero, si apre con l’energia travolgente di Vincenzo Alauria, volto storico dell’organizzazione eventi e figura di riferimento per la scena fashion lombarda. Con il suo tono diretto, spontaneo e ironico, Alauria ripercorre anni di lavoro tra passerelle, casting e talenti scoperti quasi per caso, ricordando come la sua esperienza sia cresciuta insieme alle ragazze e ai professionisti che ha accompagnato nel loro percorso. Il cuore del suo racconto è la Varese Fashion Week, progetto che porta la sua firma. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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