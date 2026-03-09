Le grandi novità della Milano Fashion Week

La Milano Fashion Week Autunno Inverno 20262027 si è appena conclusa, portando in passerella le nuove collezioni di grandi maison come Fendi, Bottega Veneta e Gucci. Durante gli eventi, sono stati presentati capi e accessori che rappresentano le tendenze della prossima stagione, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati. La manifestazione ha coinvolto numerosi stilisti e ha visto la partecipazione di un vasto pubblico.

Si sono appena concluse le fashion week Autunno Inverno 20262027 di Milano e di Parigi. Che novità a Milano? Vediamo qui Fendi, Bottega Veneta e Gucci. La prima sfilata di Maria Grazia Chiuri da Fendi, una grande novità. Quello di Chiuri è stato a tutti gli effetti un doppio ritorno, non solo in passerella ma anche nella casa di moda capitolina. Classe 1964, la stilista ha iniziato la sua carriera nel 1989 proprio da Fendi. Dopo un decennio è passata a Valentino, dove ha ricoperto il ruolo di direttrice creativa dal 2008 al 2016, accanto a Pierpaolo Piccioli, prima di passare da Dior. Chiuri ha saputo affrontare con risolutezza un aspetto sempre più dibattuto all’interno del sistema moda: l’utilizzo di pellicce di origine animali per cui Fendi vanta, a ragione, una competenza artigianale invidiabile. 🔗 Leggi su Today.it

