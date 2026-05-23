Vanno all' asta gli effetti personali di Matthew Perry con foto lettere di Jennifer Aniston e copioni di Friends Il video di Amicait
(askanews) – Copioni originali di Friends, lettere di Jennifer Aniston, oggetti di scena, album con il cast, costumi e accessori. Circa 130 pezzi, decine di effetti personali di Matthew Perry, il Chandler Bing della serie tv, scomparso a 54 anni nel 2023, dopo una lunga lotta contro le dipendenze da sostanze, andranno all’asta il 5 giugno presso l’ Heritage Auctions a Dallas e online. GUARDA LE FOTO Gli hair look più belli di Jennifer Aniston. Tra pattini da hockey, opere di Banksy e foto, il ricavato delle vendite andrà alla Matthew Perry Foundation, ente che si occupa di ricerca e recupero dalle tossicodipendenze. Prima però i cimeli sono stati esposti per i fan a Beverly Hills. 🔗 Leggi su Amica.it
Matthew Perrys personal belongings, Michael B. Jordan Black Panther costume to be sold in auction
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