Vanno all' asta gli effetti personali di Matthew Perry con foto lettere di Jennifer Aniston e copioni di Friends Il video di Amicait

(askanews) – Copioni originali di Friends, lettere di Jennifer Aniston, oggetti di scena, album con il cast, costumi e accessori. Circa 130 pezzi, decine di effetti personali di Matthew Perry, il Chandler Bing della serie tv, scomparso a 54 anni nel 2023, dopo una lunga lotta contro le dipendenze da sostanze, andranno all’asta il 5 giugno presso l’ Heritage Auctions a Dallas e online. GUARDA LE FOTO Gli hair look più belli di Jennifer Aniston. Tra pattini da hockey, opere di Banksy e foto, il ricavato delle vendite andrà alla Matthew Perry Foundation, ente che si occupa di ricerca e recupero dalle tossicodipendenze. Prima però i cimeli sono stati esposti per i fan a Beverly Hills. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Vanno all'asta gli effetti personali di Matthew Perry, con foto, lettere di Jennifer Aniston e copioni di "Friends". Il video di Amica.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Matthew Perrys personal belongings, Michael B. Jordan Black Panther costume to be sold in auction

Sullo stesso argomento

Matthew Perry, all’asta i ricordi di “Friends”: copioni e oggetti personali per beneficenza (spunta anche Batman)Il prossimo 5 giugno una parte importante della memoria di Matthew Perry sarà messa all’asta attraverso Heritage Auctions.

Asta Matthew Perry: sceneggiature di Friends per la sua fondazione? Cosa scoprirai Quali oggetti iconici di Friends sono stati messi all'asta? Chi ha firmato le scenografie originali della serie? Come verranno...

Friends: all'asta i memorabilia di Matthew Perry x.com

La lettera emotiva finale di Jennifer Aniston a Matthew Perry va all'asta reddit

Oltre 130 pezzi prima in mostra a Beverly Hills e poi all'Heritage Auctions a Dallas e onlineVanno all'asta gli effetti personali di Matthew Perry, con foto, lettere di Jennifer Aniston e copioni di Friends. Il video di Amica.it ... amica.it

I cimeli di Matthew Perry all’asta per lo stigma delle dipendenzeIl prossimo 5 giugno ci sarà un'asta di beneficenza, organizzata dalla Matthew Perry Foundation, per sensibilizzare sul tema delle dipendenze che offre una serie di sceneggiature di Friends che lo han ... news.fidelityhouse.eu