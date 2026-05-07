? Cosa scoprirai Quali oggetti iconici di Friends sono stati messi all'asta?. Chi ha firmato le scenografie originali della serie?. Come verranno utilizzati i proventi di questa vendita speciale?. Perché la famiglia ha scelto proprio questi cimeli personali?.? In Breve Asta a Dallas il 5 giugno tramite Heritage Auctions.. Anteprime a Beverly Hills dal 19 al 22 e dal 26 al 29 maggio.. Sceneggiature firmate da Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer.. Oggetti includono opere di Banksy, Antoine Bootz, Rob Pruitt e Mel Bochner.. Il 5 giugno a Dallas si terrà un’asta speciale organizzata da Heritage Auctions per vendere i cimeli di Matthew Perry, tra cui ventisei sceneggiature originali della serie Friends.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asta Matthew Perry: sceneggiature di Friends per la sua fondazione

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