Il prossimo 5 giugno, Heritage Auctions metterà all’asta alcuni oggetti appartenuti a Matthew Perry, tra cui copioni e oggetti personali legati alla serie televisiva “Friends”. Tra i pezzi presenti ci sono anche alcuni oggetti ispirati a Batman. Parte del ricavato sarà destinato a scopi benefici. La vendita rappresenta un’occasione per i fan di possedere un pezzo di storia legata all’attore e alla sua carriera.

Il prossimo 5 giugno una parte importante della memoria di Matthew Perry sarà messa all’asta attraverso Heritage Auctions. La collezione comprende oggetti personali, opere d’arte e memorabilia della celebre serie televisiva Friends, con tutti i proventi destinati alla Matthew Perry Foundation, l’organizzazione che si occupa di combattere lo stigma legato alle dipendenze e sostenere i percorsi di recupero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TMZ (@tmztv) People scrive che tra i pezzi più preziosi della vendita spiccano 26 copioni originali di Friends, legati ad alcuni degli episodi più iconici della serie. La collezione include le sceneggiature delle due parti del finale che ha emozionato milioni di fan in tutto il mondo.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Matthew Perry, all’asta i ricordi di “Friends”: copioni e oggetti personali per beneficenza (spunta anche Batman)

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