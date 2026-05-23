Valmadrera 250mila euro per Rio Torto e Inferno | al via i lavori
Sono stati approvati 250mila euro per interventi di manutenzione su Rio Torto e Inferno, torrenti che attraversano Valmadrera. La Giunta Regionale ha dato il via libera al programma di lavori, approvato il 16 marzo, che prevede interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul reticolo idrico principale di competenza regionale. I fondi saranno destinati alla sistemazione e alla messa in sicurezza delle aree interessate. I lavori sono in fase di avvio.
Duecentocinquantamila euro per rimettere in sesto i torrenti che attraversano Valmadrera. La Giunta Regionale ha approvato lo scorso 16 marzo il "Programma degli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrico principale di competenza regionale da attuarsi tramite gli. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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