Valmadrera 250mila euro per Rio Torto e Inferno | al via i lavori

Notizia in breve

Sono stati approvati 250mila euro per interventi di manutenzione su Rio Torto e Inferno, torrenti che attraversano Valmadrera. La Giunta Regionale ha dato il via libera al programma di lavori, approvato il 16 marzo, che prevede interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul reticolo idrico principale di competenza regionale. I fondi saranno destinati alla sistemazione e alla messa in sicurezza delle aree interessate. I lavori sono in fase di avvio.