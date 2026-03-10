Al via il restauro di Palazzo Bastogi intervento da 250mila euro e un anno di lavori

È stato avviato il restauro di Palazzo Bastogi, un intervento da 250 mila euro che durerà circa un anno. Le opere prevedono interventi di recupero e consolidamento dell’edificio storico. L’amministrazione comunale ha avviato i lavori per preservare e valorizzare il patrimonio architettonico della città. L’intervento coinvolge le strutture esterne e interne del palazzo, garantendo la conservazione degli elementi storici.

"L'impegno del Comune di Firenze per la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio storico-architettonico continua senza sosta". Con queste parole, su proposta dell'assessore alla cultura Giovanni Bettarini, la giunta rende noto di aver approvato la delibera relativa al progetto esecutivo "Palazzi e Ville, interventi di restauro e risanamento conservativo" che prevede come intervento principale Palazzo Bastogi (foto sopra da Wikipedia), la prestigiosa sede dell'Archivio Storico del Comune in via dell'Oriuolo. Il progetto, redatto dal Servizio Belle Arti, mira a completare il restauro del prospetto esterno e delle coperture, dando continuità ai lavori di riqualificazione già effettuati nel 2018.