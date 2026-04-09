Valerio Scanu ha recentemente ripercorso la discussione con Maria De Filippi, affermando che l’aveva deluso perché non aveva mantenuto una promessa fatta in passato. La conversazione risale a diversi anni fa, ma il cantante ha deciso di tornarci sopra, condividendo pubblicamente il suo punto di vista sulla vicenda. La questione ha attirato l’attenzione di molti fan e media, riaccendendo il dibattito sulla relazione tra i due.

A distanza di anni, Valerio Scanu è tornata a parlare senza filtri della sua lite con Maria De Filippi. Una lite finita anche nelle aule di tribunale, con tanto di querela da parte della conduttrice Mediaset nei confronti del cantante, diventato popolare grazie al suo talent show Amici. Perché Valerio Scanu e Maria De Filippi hanno litigato. Ospite di No Lies podcast, Valerio Scanu ha ripercorso le tappe di un rapporto professionale e umano inizialmente solido, poi progressivamente deterioratosi fino al gelo totale. Secondo il racconto del cantante 35enne, il punto di svolta risalirebbe al 2015, anno della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Valerio Scanu ancora contro Maria De Filippi: “Non ha mantenuto la promessa”

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Valerio Scanu mette i puntini sulle i e racconta la rottura con Maria De Filippi. Cosa è successo tra loro: https://fanpa.ge/FLtFI - facebook.com facebook