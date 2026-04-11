Durante un’intervista, un ex concorrente di un reality show ha condiviso dettagli sui compensi percepiti durante l’edizione del 2015, affermando che i altri partecipanti ricevevano solo una decima di quanto lui. Quell’anno, il programma aveva una maggiore audience rispetto alle stagioni recenti, portando a un investimento più consistente da parte della produzione. La trasmissione di quell’edizione attirava un pubblico molto più numeroso rispetto alle edizioni successive.

L’edizione del 2015 de L’Isola dei Famosi era nettamente più seguita di quelle degli ultimi anni. Il reality aveva ancora un forte appeal sul pubblico, il che spiega anche un cospicuo investimento da parte della produzione. Si spiega così la ricca proposta ricevuta da Valerio Scanu che, in realtà, avrebbe preferito tenersi fuori da quest’esperienza. Ne ha parlato a No Lies Podcast, svelando il cachet e chi ha inciso maggiormente nella sua decisione finale. Quanto ha guadagnato Valerio Scanu. Nel corso dell’intervista rilasciata, Valerio Scanu si è ritrovato anche a parlare di denaro. L’Isola dei Famosi ha rappresentato la sua più grande soddisfazione economica in carriera.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Valerio Scanu rivela i ricchi guadagni a L’Isola dei Famosi: “Gli altri prendevano un decimo”

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