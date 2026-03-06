La promessa di Vergara ai genitori dopo il successo col Napoli | Non dovranno più lavorare

Dopo aver raggiunto il successo con il Napoli, Antonio Vergara ha promesso ai suoi genitori che non dovranno più lavorare. In un'intervista ha raccontato come abbia deciso di tornare a giocare e di puntare alla Champions League con il club partenopeo, lasciando alle spalle il rischio di smettere con il calcio. Vergara ha parlato anche del suo legame speciale con la famiglia e di un patto d’amore con loro.

Dal rischio di smettere col calcio al sogno Champions con il Napoli: Antonio Vergara svela il segreto dietro la sua rinascita e il patto d'amore con mamma e papà.