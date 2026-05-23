Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che conferirà postuma la Medaglia Presidenziale della Libertà a Welles Crowther, riconoscendolo come eroe durante gli attacchi dell’11 settembre a New York. La decorazione sarà consegnata in omaggio alle azioni di Crowther, che ha aiutato a salvare persone durante la crisi. La decisione è stata comunicata pubblicamente dal presidente, senza ulteriori dettagli sul procedimento o sulla cerimonia.

Il presidente Donald Trump ha annunciato che assegnerà postuma la medaglia presidenziale della Libertà a Welles Crowther, che ha contribuito a salvare le persone durante gli attacchi dell’11 settembre a New York. Il presidente, durante una manifestazione a Suffern, New York, venerdì ha annunciato che avrebbe riconosciuto Welles Crowther della contea di Rockland, che ha perso la vita l’11 settembre 2001 mentre aiutava le persone a fuggire dalla Torre Sud del World Trade Center dopo essere stata colpita da un aereo dirottato. Crowther indossava una bandana rossa sul viso, che è esposta al National September 11 Memorial & Museum. Trump ha chiamato sul palco la madre di Crowther, Alison Crowther, dopo aver annunciato il premio, la più alta onorificenza civile americana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, Trump conferisce la Medaglia presidenziale della Libertà a eroe dell'11 settembre

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Trump Awards Charlie Kirk! Presidential Medal of Freedom

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