Re Carlo e l’elogio della Nato al Congresso Usa I coraggiosi ucraini come gli americani dopo l’11 settembre | cosa ha ricordato a Donald Trump – Il video

Re Carlo III è stato accolto con applausi, standing ovation e alcuni cori dal Congresso degli Stati Uniti prima di parlare a Capitol Hill. Durante il suo discorso, ha elogiato la NATO e ha paragonato i combattenti ucraini a quelli americani dopo l’11 settembre, facendo riferimento anche a Donald Trump. Un momento di forte entusiasmo tra i presenti, che hanno mostrato entusiasmo e approvazione per il discorso del monarca britannico.

Lunghi applausi, standing ovation e perfino qualche grido di entusiasmo. Così il Congresso americano ha accolto re Carlo III prima del suo intervento a Capitol Hill. Il sovrano britannico ha aperto il discorso con parole nette sull’attentato di sabato, durante il gala dei corrispondenti della Casa Bianca, alla presenza di Donald Trump e quasi tutto il governo americano: «La violenza non vincerà, uniti difenderemo la democrazia». La «storia di due George»: il parallelo Washington-Giorgio III. Nel cuore del discorso, Carlo ha rievocato la Rivoluzione Americana con un parallelismo storico, definendola «una storia di due George», in chiave quasi dickensiana: il primo presidente George Washington e il suo trisavolo di quinta generazione, re Giorgio III.🔗 Leggi su Open.online

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