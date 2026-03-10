Il Sindaco Gaetano Manfredi conferisce la Medaglia della Città a Sal Da Vinci

Domani alle 12:00, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, il sindaco di Napoli consegnerà la Medaglia della Città a Sal Da Vinci. La cerimonia celebra il successo della musica napoletana al recente Festival di Sanremo. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un riconoscimento ufficiale per l’artista. La consegna avviene in presenza delle autorità cittadine e di alcuni rappresentanti del settore musicale.

Tempo di lettura: 2 minuti Domani, mercoledì 11 marzo, alle ore 12:00, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi celebrerà il trionfo della musica partenopea al recente Festival di Sanremo. Il primo cittadino conferirà a Sal Da Vinci il più alto riconoscimento cittadino: la targa con la Medaglia della Città di Napoli (con menzione speciale Napoli Città della Musica ). Una onorificenza che sottolinea non solo il successo artistico, ma il ruolo di Da Vinci come ambasciatore della musica napoletana nel mondo. Nel corso della cerimonia, il Sindaco omaggerà con un riconoscimento istituzionale anche... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Sindaco Gaetano Manfredi conferisce la Medaglia della Città a Sal Da Vinci Articoli correlati Il Sindaco Gaetano Manfredi conferisce la Medaglia della Città a Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026Mercoledì 11 marzo, alle ore 12:00, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino , il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi celebrerà il trionfo della... Il Sindaco Manfredi conferisce la Medaglia della Città a Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026Tempo di lettura: 2 minuti Mercoledì 11 marzo, alle ore 12:00, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi... Tutti gli aggiornamenti su Sindaco Gaetano Manfredi Temi più discussi: Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: cerimonia di firma della Targa d’Argento e consegna delle bandiere alla presenza del Sindaco Manfredi; Napoli, sabato 14 marzo il sindaco Manfredi all'iniziativa Cambiamo la Campania per cambiare l’Italia; La Fidal incontra il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per un confronto sull'impiantistica; Il sindaco di Napoli Manfredi conferirà la medaglia della città a Sal Da Vinci. Napoli, il sindaco Manfredi: Nelle giornate Fai, il Maradona sarà aperto alle visite gratuitamenteIl sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha annunciato che nelle Giornate Fai lo stadio Maradona sarà aperto alle visite gratuitamente. ilnapolista.it Manfredi, stadio Maradona aperto al pubblico in Giornate FaiIn occasione delle Giornate Fai, in programma il 21 e 22 marzo, lo stadio Maradona aprirà le sue porte alla cittadinanza. Lo annuncia sui canali social il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. (ANSA) ... ansa.it Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si appresta a presentare la sua nuova creatura politica "Progetto Civico" al quale ha già aderito il Consigliere Regionale Cuofano (Fico Presidente). #napoli #comunedinapoli #progettocivico #GaetanoManfredi #anci #Ag - facebook.com facebook Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi rilancia: documentazione alla FIGC per la ristrutturazione dello stadio Maradona x.com