Durante una notte in mare nella Toscana, i pescatori hanno assistito a uno spettacolo particolare nel cielo: un razzo di SpaceX che ha illuminato l’orizzonte. L’evento ha causato preoccupazione tra gli uomini che lavorano in mare, portandoli a chiedersi cosa stesse causando quella luce. Successivamente, è stato chiarito che si trattava di un lancio spaziale, mentre sopra Salivoli si è osservata una medusa luminosa sospesa nell’aria, suscitando curiosità e domande sulla sua origine.

? Cosa scoprirai Cosa ha spaventato i pescatori durante la loro notte in mare?. Come si è spiegato il fenomeno della medusa spaziale sopra Salivoli?. Perché il secondo stadio di SpaceX è visibile così chiaramente?. Quanto influirà la costellazione Starlink sul cielo della Toscana?.? In Breve Pescatori William Galletti e Cosimo Fabbrichesi avvistano la scia verso l'Isola d'Elba.. Fenomeno causato dal secondo stadio Falcon 9 a 550 km di quota.. Espansione gas di scarico Starlink crea effetto medusa spaziale sopra il Mediterraneo.. Aumento frequenza avvistamenti previsto per la popolazione costiera di Salivoli e Maremma.. I pescatori William Galletti e Cosimo Fabbrichesi hanno assistito a una luce intensa nel cielo di Salivoli verso le ore 22:00 di venerdì primo maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cielo della Toscana illuminato: è il razzo di SpaceX dai pescatori

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Si parla di: Un bolide nella notte, lo spettacolo della meteora che illumina a giorno il cielo del golfo.

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