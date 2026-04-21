Le spettacolari immagini della messa in sicurezza della parete sulla SP46

Sono state diffuse immagini dell'intervento in corso sulla SP46 a Oliveto Lario, dove la Provincia di Lecco sta lavorando per mettere in sicurezza il versante sopra la strada. Le foto mostrano l’attività di consolidamento e interventi tecnici sulla parete rocciosa, che si trovano ancora in fase di realizzazione. La messa in sicurezza riguarda un tratto specifico della strada, con operazioni che coinvolgono attrezzature e tecnici sul posto.

Sono davvero spettacolari le immagini dell'intervento in corso da parte della Provincia di Lecco sulla SP46 a Oliveto Lario, finalizzate alla messa in sicurezza del versante soprastante la strada.A diffonderle, tramite i propri canali social, il consigliere provinciale con delega alla Viabilità.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Da uno scavo all'altro, le spettacolari immagini della "traslazione" della talpa meccanica che lavora al raddoppio ferroviarioUn'operazione delicata quanto affascinante che ha segnato un nuovo avanzamento dei lavori del raddoppio ferroviario della tratta... Leggi anche: Olimpiadi invernali, le immagini spettacolari di Cortina dall'elicottero della polizia Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Da uno scavo all'altro, le spettacolari immagini della traslazione della talpa meccanica che lavora al raddoppio ferroviario; Artemis II, le 10 immagini più spettacolari della missione NASA che ha volato attorno alla Luna; New York, il poliziotto a cavallo insegue un ladro: le spettacolari immagini dalla bodycam; New York, poliziotto a cavallo insegue un ladro: le spettacolari immagini dalla bodycam. Le immagini della Luna scattate da Artemis II sono più spettacolari del previstoLe immagini di Artemis II mostrano la Terra scomparire dietro la Luna e spettacolari vedute spaziali, segnando un nuovo sguardo sull'umanità. tech.everyeye.it Le foto più spettacolari dalla missione Artemis II della NasaLe fotografie della missione Artemis II della NASA finora sono state a dir poco spettacolari. Ecco una selezione delle migliori. it.euronews.com Avvistata una coppia di balene al largo del Conero nelle Marche: immagini spettacolari in mare Il video diffuso sui social: https://www.youtvrs.it/spettacolo-al-largo-del-conero-avvistata-una-coppia-di-balene-video/ - facebook.com facebook Altre spettacolari immagini e il commento di @Soph_astro nell'aggiornamento al sessantesimo giorno di missione x.com