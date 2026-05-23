La direttrice dell’Intelligence nazionale si è dimessa per assistere il marito, che combatte una rara forma di cancro alle ossa. La decisione è stata comunicata ufficialmente questa mattina. La donna, in carica da diversi anni, ha lasciato il ruolo senza specificare altri dettagli. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo alle prossime mosse o a eventuali sostituzioni.

La numero uno degli 007 si è dimessa per assistere il marito malato di una rara forma di cancro alle ossa. Indiscrezioni, però, sostengono che Tulsi Gabbard sia stata costretta a dimettersi Si dimette Tulsi Gabbard, la direttrice dell’Intelligence Usa. Una decisione arrivatacome un fulmine a ciel serenoche è stata comunicata al Presidente a Stelle e strisce, Donald Trump, in un incontro nello Studio Ovale. A riferirlo èFox Newsche ha ricevuto in esclusiva la lettera di dimissioni.La numero uno degli 007ha comunicato che ladecisione è dovuta alla necessità di assistere il marito malatodi “una forma estremamente rara di cancro alle ossa”.... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Usa: si dimette Tulsi Gabbard, la direttrice dell’Intelligence nazionale

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Tulsi Gabbard Resigns as Director of National Intelligence

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