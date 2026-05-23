Il presidente degli Stati Uniti ha contattato il primo ministro israeliano, chiedendo di negoziare le linee guida di un accordo con l'Iran, con l’obiettivo di riaprire lo stretto di Hormuz. Dopo un vertice con i consiglieri militari e dell’intelligence, non sono state prese decisioni definitive. Durante l’incontro, sono state discusse varie opzioni operative per un eventuale intervento contro Teheran, mentre i negoziati per un accordo sono ancora in stallo.

Il presidente americano ha riunito i vertici della sicurezza nazionale alla Casa Bianca per discutere gli scenari del conflitto. Ma, riferisce il Wall Street Journal, vuole ancora lasciare spazio alla diplomazia. Araghchi sente Guterres: "Da Usa richieste eccessive" "Sono nello Studio Ovale della Casa Bianca, dove abbiamo appena concluso una telefonata molto proficua con" i leader dell'Arabia Saudita, degli Emirati Arabi Uniti, del Qatar, Turchia, dell'Egitto, della Giordania e del Bahrein. Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che "la conversazione ha riguardato la Repubblica Islamica dell'Iran e ogni aspetto relativo a un Memorandum d'Intesa concernente la pace. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Usa-Iran, Trump chiama Netanyahu: "Negoziate le linee generali di un accordo, Hormuz sarà riaperto"

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Trump & Netanyahu: Backing off Iran Strike

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