Iran c’è l’accordo ampiamente negoziato Trump | Lo stretto di Hormuz sarà riaperto La chiamata buona co anche Netanyahu – La diretta

Donald Trump ha annunciato su Truth che lo Stretto di Hormuz sarà riaperto, riferendo di un accordo «ampiamente negoziato» con l’Iran. La notizia arriva dopo negoziati tra le parti. Trump ha anche parlato di una chiamata con Netanyahu, definendola buona. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell’accordo o sui tempi di riapertura.

«Lo Stretto di Hormuz verrà aperto», lo assicura Donald Trump sul suo social Truth parlando dei negoziati dell’accordo con l’Iran. «Mi trovo nello Studio Ovale della Casa Bianca – riporta il post – dove abbiamo appena avuto un’ottima conversazione telefonica con il Presidente Mohammed bin Salman Al Saud dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Zayed Al Nahyan degli Emirati Arabi Uniti, l’Emiro Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, il Primo Ministro Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jaber Al Thani e il Ministro Ali al-Thawadi del Qatar, il Maresciallo Syed Asim Munir Ahmed Shah del Pakistan, il Presidente Recep Tayyip Erdoan della Turchia, il... 🔗 Leggi su Open.online

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Dov'è lIran, Trump e i negoziati flop: il video AI creato da Teheran

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