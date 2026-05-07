Iran-Usa Trump | Accordo vicino Teheran | Pronti a respingere attacco

Negli ultimi giorni si sono intensificati i segnali di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, con l'ex presidente che ha dichiarato di aspettarsi una rapida conclusione del confronto. Da parte iraniana, le autorità hanno affermato di essere pronti a respingere qualsiasi attacco, mentre le trattative sono concentrate su un documento di 14 punti presentato dagli Usa. La situazione rimane in evoluzione, con entrambe le parti che monitorano attentamente gli sviluppi.

(Adnkronos) – Una settimana per chiudere la guerra con l'Iran. Donald Trump aspetta un segnale da Teheran e scommette sulla fumata bianca nel dialogo che ruota attorno ad un documento in 14 punti elaborato dagli Usa. Il presidente americano cambia rotta, sospende l'operazione Project Freedom per riaprire lo Stretto di Hormuz e annuncia una potenziale. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Iran, le navi di Trump si avvicinano. Teheran: pronti a riprendere i colloqui Notizie correlate Tregua in Libano: Teheran riapre Hormuz. Trump: “Accordo Usa-Iran è vicino”WASHINGTON (USA) – Dopo l’annuncio della riapertura da parte del ministro iraniano Abbas Araghci, la tv di Stato ha precisato che il passaggio viene... Iran, Trump pensa a ‘mini attacco’: il piano Usa per spingere Teheran all’accordo(Adnkronos) – Un mini attacco contro l’Iran per convincere Teheran ad accettare un accordo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Iran-Usa, la mossa di Trump: 7 giorni per evitare la guerra. Ecco il piano segreto in 14 punti; Trump: 'L'Iran vuole un accordo ma non sono soddisfatto'. Poi: 'Non sono contento dell'Italia e della Spagna'; Teheran resiste al blocco di Hormuz con tagli alla produzione di petrolio; Guerra in Iran, la diretta | Il presidente Usa ribattezza Hormuz su Truth Stretto di Trump. Teheran attacca: Errore terribile. Iran-Usa, Trump: Accordo vicino. Teheran: Pronti a respingere attaccoIl presidente americano ottimista sull'esito del dialogo che ruota attorno ad un memorandum in 14 punti ... adnkronos.com Medio Oriente: nuovo piano Usa per la pace, Trump: 'Molto possibile un accordo'. Teheran: 'Parti della proposta inaccettabili'Quattordici punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. È il nuovo piano Usa inviato all'Iran. L'intesa prevede l'impegno iraniano ad una ... ansa.it WS: chiusura record per S&P, Nasdaq e Russell 2000; Iran-Usa: si spera nella pace; Nuovi massimi per Amd, Amazon e Alphabet; Nvidia mette il turbo a Corning; Spacex usa la capacità di calcolo di Anthropic - facebook.com facebook Donald Trump ha ipotizzato che gli Usa e l'Iran possano firmare l'accordo prima del suo viaggio in Cina, previsto per il 14 e 15 maggio. Trump ha dichiarato che la guerra con l'Iran ha "una buona probabilità di finire, altrimenti dovremo tornare a bombardarli x.com