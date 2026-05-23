Le parti coinvolte nel conflitto tra Usa e Iran stanno negoziando una tregua definitiva, con il Pakistan che svolge un ruolo di mediatore. L’accordo prevede un immediato cessate il fuoco, la protezione delle infrastrutture critiche e la sicurezza delle rotte marittime. Le trattative sono in corso e non sono stati ancora annunciati dettagli specifici o una data ufficiale per la firma dell’accordo. La mediazione si concentra su questioni di sicurezza e stabilità regionale.

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© Virgilio.it - Usa-Iran, si va verso la tregua totale con la mediazione del Pakistan: cosa succede ora

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