Usa-Iran si va verso la tregua totale con la mediazione del Pakistan | cosa succede ora

Da virgilio.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le parti coinvolte nel conflitto tra Usa e Iran stanno negoziando una tregua definitiva, con il Pakistan che svolge un ruolo di mediatore. L’accordo prevede un immediato cessate il fuoco, la protezione delle infrastrutture critiche e la sicurezza delle rotte marittime. Le trattative sono in corso e non sono stati ancora annunciati dettagli specifici o una data ufficiale per la firma dell’accordo. La mediazione si concentra su questioni di sicurezza e stabilità regionale.

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