Dopo l’accordo tra Stati Uniti e Iran sulla tregua, i prezzi di petrolio e gas sono diminuiti rapidamente, mentre i mercati azionari globali hanno registrato rialzi significativi. La notizia ha portato a un calo immediato delle quotazioni delle materie prime energetiche, influenzando anche gli indici di borsa di diversi paesi. La decisione ha generato reazioni immediate sui mercati finanziari e sulle quotazioni delle risorse energetiche.

Dopo l’ accordo sulla tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran, i prezzi del petrolio e del gas sono repentinamente scesi e i mercati azionari di tutto il mondo hanno registrato forti rialzi. L’intesa – che prevede la riapertura, almeno per le prossime due settimane, dello Stretto di Hormuz – raffredda i timori per una crisi prolungata delle forniture di materie prime (energetiche, ma non solo). Tuttavia è presto per dire che l’emergenza sia superata. Non solo perché i negoziati per una pace duratura iniziano adesso, ma anche perché le cinque settimane di conflitto hanno seriamente danneggiato alcune fra le principali infrastrutture energetiche del Medio Oriente e perché bisognerà testare nei fatti se il traffico attraverso Hormuz riprenderà effettivamente ai ritmi e alle condizioni di prima. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tregua Usa-Iran: cosa succede ora ai prezzi di petrolio e gas

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