Gli Stati Uniti e l’Iran hanno concordato un cessate il fuoco di due settimane, con un accordo che entra in vigore immediatamente. La decisione arriva a poche ore dalla scadenza di un ultimatum e prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz. La mediazione di paesi come Pakistan e Cina ha contribuito a facilitare questa intesa, che mira a prevenire un’ulteriore escalation nel breve termine.

A meno di due ore dallo scadere dell’ultimatum a stelle e strisce, Stati Uniti e Iran raggiungono un accordo iniziale “ad effetto immediato“, per un cessate il fuoco di due settimane, condizionato alla riapertura dello Stretto di Hormuz. Ebbene, un primo spiraglio di luce che apre ad un arco temporale utile alla diplomazia per trovare un accordo di pace. Le trattative, infatti, inizieranno a Islamabad venerdì prossimo e la Casa Bianca si prepara a inviare il vicepresidente JD Vance e gli inviati speciali statunitensi, Steve Witkoff e Jared Kushner. “Accetto di sospendere i bombardamenti e gli attacchi contro l’Iran per un periodo di due... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Usa e Iran in tregua per due settimane con riapertura Hormuz: il successo della mediazione di Pakistan e Cina

Trump annuncia una tregua di due settimane con l'Iran "ma apra subito Hormuz", la mossa della debolezza UsaAlla fine Donald Trump ha preso la decisione che avevamo previsto su Virgilio Notizie: tregua con l’Iran per due settimane, e poi si vedrà.

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