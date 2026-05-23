Dopo un vertice con i consiglieri militari e dell’intelligence, non è stata presa una decisione definitiva sull’uso della forza contro l’Iran. Durante la riunione, sono state valutate diverse opzioni operative per un possibile intervento militare. Nel frattempo, i negoziati per un accordo tra Usa e Iran non hanno portato a risultati concreti e si trovano ancora in una fase di stallo. Il presidente ha comunque telefonato al premier israeliano, riferendo che l’esito della discussione è stato positivo e annunciando un prossimo comunicato ufficiale.

Il presidente americano ha riunito i vertici della sicurezza nazionale alla Casa Bianca per discutere gli scenari del conflitto. Ma, riferisce il Wall Street Journal, vuole ancora lasciare spazio alla diplomazia. Araghchi sente Guterres: "Da Usa richieste eccessive" "Sono nello Studio Ovale della Casa Bianca, dove abbiamo appena concluso una telefonata molto proficua con" i leader dell'Arabia Saudita, degli Emirati Arabi Uniti, del Qatar, Turchia, dell'Egitto, della Giordania e del Bahrein. Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che "la conversazione ha riguardato la Repubblica Islamica dell'Iran e ogni aspetto relativo a un Memorandum d'Intesa concernente la pace. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Usa-Iran, ore decisive. Trump chiama Netanyau: "È andata bene, a breve l'annuncio dell'accordo"

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Colloqui USA-Iran, Ore decisive tra guerra e pace

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