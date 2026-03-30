L’annuncio di Trump | Accordo con l’Iran a breve

Donald Trump ha dichiarato che Stati Uniti e Iran hanno avuto incontri diretti e indiretti, e che i nuovi leader iraniani si sono mostrati

Donald Trump ha affermato che Stati Uniti e Iran si sono incontrati "direttamente e indirettamente" e che i nuovi leader iraniani si sono dimostrati "molto ragionevoli". Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti sono giunte dopo che il Pakistan, che funge da intermediario tra Teheran e Washington, ha affermato di prepararsi a ospitare nei prossimi giorni "colloqui significativi" volti a porre fine alla guerra con l'Iran, in corso da un mese. Secondo il Guardian, che cita la Reuters, il presidente degli Stati Uniti ha detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One: "Penso che riusciremo a raggiungere un accordo con loro, ne sono quasi certo, ma è possibile che non accada". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’annuncio di Trump: "Accordo con l’Iran a breve" Articoli correlati Leggi anche: L’annuncio di Trump: «Accordo con l’Iran a breve. Oggi 20 navi passeranno da Hormuz» Leggi anche: Guerra, l’annuncio di Trump: “Raggiunto l’accordo con l’Iran” Le parole di Trump sull’attacco contro l’Iran Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'annuncio di Trump Accordo con l'Iran... Temi più discussi: Impennata di contratti sul prezzo del petrolio pochi minuti prima del post di Trump sulla tregua con l’Iran. I sospetti; Petrolio in calo dopo il ritiro dell'ultimatum di Trump all'Iran; Trump fa insider trading anche con l'Iran? Ecco cosa dicono i dati; Petrolio, che coincidenza: anche questa volta un annuncio a sorpresa di Trump fa ricco qualcuno. Guerra, l'annuncio di Trump: Discussioni costruttive con l'Iran. Stop attacchi energiaIl presidente americano Donald Trump ha annunciato cinque giorni di interruzione degli attacchi su obbiettivi energetici in Iran, in ... iltempo.it Guerra in Iran, l'annuncio di Trump: Usa vicini a obiettivi, valutiamo passo indietroDonald Trump valuta il ridimensionamento dell'impegno militare degi Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Lo Stretto di Hormuz dovrà essere sorvegliato dai paesi che lo utilizzano. Il presidente ame ... adnkronos.com La trappola iraniana: Trump e Netanyahu hanno interessi diversi x.com Trump: accordo sul cessate il fuoco con Iran “potrebbe essere raggiunto a breve” Domenica 29 marzo il presidente statunitense, Donald Trump, ha affermato che i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, tenutisi tramite un intermediario pakistano, stavano proced - facebook.com facebook